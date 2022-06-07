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В ВС Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В вооруженных силах Белоруссии во вторник, 7 июня, начались занятия по переводу с мирного на военное время. Весь комплекс тренировок проводится в соответствии с ранее согласованным планом подготовки по предназначению в 2021/2022 учебном году, сообщила пресс-служба минобороны в Telegram-канале.

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«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — говорится в заявлении.

Там также указали на то, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу.

26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал создание в ВС республики южного оперативного командования.

По его словам, в Белоруссии еще в 2020 году понимали, что нужно предпринимать какие-то шаги по защите своих рубежей, однако сейчас время динамично подтолкнуло к тому, что данное оперативное направление нужно создавать немедленно.

23 мая Минобороны республики заявило о старте очередного этапа проверки сил реагирования. Оцениваются готовность вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения.

20 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента НАТО на западной границе страны. Он отметил, что по этой причине Белоруссия принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности страны на случай, «если придется отвечать».

15 мая в Белоруссии заявили, что не исключают военных провокаций со стороны Украины. 10 мая начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич заявил, что республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной.

4 мая также сообщалось, что Вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. В Минобороны страны тогда отметили, что состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.

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