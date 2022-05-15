В минобороны Белоруссии не исключили провокаций со стороны Украины

В Белоруссии не исключают военных провокаций со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Игорь Король.

«Сегодня на ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тыс. военнослужащих. На овручском направлении их 6 тыс., а на черниговском — 4,5 тыс. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны», — заявил он в эфире телеканала СТВ.

Король добавил, что, по данным разведки, на овручском направлении у границ Белоруссии развернуты американские станции контрбатарейной борьбы.

«Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории <…> поэтому провокации могут быть любыми», — заключил он.

10 мая начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич заявил, что республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной.

Минск не может игнорировать то, что на южном направлении со стороны Украины находится группировка вооруженных сил Украины. Это требует реакции, добавил начальник белорусского генштаба.

Гулевич рассказал, что США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у границы Белоруссии. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны извлекли уроки из специальной операции России по защите Донбасса. В частности, Минск иначе взглянул на основы вооружения армии. Политик обратил внимание, что у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие.

4 мая вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.