Минобороны Белоруссии заявило о нарастающей военной угрозе

США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у границы Белоруссии. Об этом 10 мая заявил начальник генштаба, первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич.

По его словам, созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза.

«Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии», — цитирует его агентство БелТА.

Он обратил внимание, что проводятся около 10 учений в странах с общей границей с Белоруссией. Отрабатываются задачи по применению разведывательно-диверсионных сил, высадке десанта. Это не свидетельствует о миролюбивой направленности маневров.

Как добавил Гулевич, выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам.

«В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», — рассказал он.

На южном направлении со стороны Украины находится группировка до 20 тыс. человек, это требует реакции Минска, добавил начальник белорусского генштаба.

«Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси», — заверил он.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны извлекли уроки из специальной операции России по защите Донбасса. В частности, Минск иначе взглянул на основы вооружения армии. Он обратил внимание, что у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие.

4 мая вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.