Белоруссия развернет силы спецопераций на границе с Украиной

Генеральный штаб Белоруссии разворачивает силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной. Об этом 10 мая заявил начальник генштаба вооруженных сил республики, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич.

Минск не может игнорировать то, что на южном направлении со стороны Украины находится группировка до 20 тыс. человек. Это требует реакции, добавил начальник белорусского генштаба.

По его словам, силы спецопераций обеспечивают безопасность Белоруссии с учетом роста внешней угрозы у границ республики.

«Исходя из этого, в Вооруженных Силах Беларуси выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам», — цитирует его БелТА.

Кроме того, на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонные тактические группы. Начиная со вторника, под руководством Гулевича будет проводиться проверка двух районов территориальной обороны.

Ранее в этот день Гулевич рассказал, что США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у границы Белоруссии. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза.

Также во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны извлекли уроки из специальной операции России по защите Донбасса.

В частности, Минск иначе взглянул на основы вооружения армии. Политик обратил внимание, что у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие.

4 мая вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.