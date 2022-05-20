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Минск исключил свое участие в решении ситуации на Украине вооруженным путем

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Фото: РИА Новости
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Минск не будет участвовать в решении ситуации на Украине вооруженным путем. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

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«Коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Им это выгодно — надо же чем-то оправдывать давление на страну. Но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении. И это неоднократно подчеркивалось нами на всех уровнях, в том числе президентом [Белоруссии Александром Лукашенко]», — цитирует его БелТА.

Головченко отметил, что события на Украине не являются результатом «российско-украинского конфликта».

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«Это не российско-украинский конфликт. За спиной Украины стоят ястребы войны, которые всячески заинтересованы в интенсификации этого конфликта. Массированные поставки западных вооружений в Украину несут именно эту миссию», — продолжил белорусский министр.

Он также добавил, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента НАТО на западной границе страны.

«В Польше, странах Балтии, в первую очередь в Литве, проводятся масштабные военные учения. Там размещается не просто какой-то национальный контингент НАТО, туда перебрасывается американский воинский контингент. Как мы должны к этому относиться?» — подчеркнул Головченко.

Он рассказал, что по этой причине Белоруссия принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности страны на случай, «если придется отвечать».

«Нами укрепляются меры по укреплению военной безопасности, но это делается исключительно в целях парирования той военной угрозы, которая нависает над нами», — заключил он.

Известно, что в настоящее время НАТО проводит серию учений, в маневрах участвуют до 40 тыс. военнослужащих из 30 стран — участниц альянса. В ходе учений отрабатывается переброска из США в Европу дивизии и развертывание группировки войск на арктическом, западном и юго-западном направлениях.

15 мая в Белоруссии заявили, что не исключают военных провокаций со стороны Украины. Как отметил первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Игорь Король, по данным разведки, на овручском направлении у границ Белоруссии развернуты американские станции контрбатарейной борьбы.

10 мая начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич заявил, что республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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