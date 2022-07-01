Путин назвал образцовым стратегическое партнерство Москвы и Минска

Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства. Об этом 1 июля заявил президент РФ Владимир Путин на IX Форуме регионов России и Белоруссии.

«Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции», — сказал российский лидер в видеообращении к участникам форума.

Он также отметил сотрудничество двух стран в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимное уважение, поддержку и учет интересов, на которых оно строится.

Путин также сообщил об открытии Генерального консульства РФ в Гродно, где в эти дни проходит Форум регионов.

«Уверен, что расширение российского дипломатического представительства в Белоруссии будет способствовать и развитию многогранного межрегионального сотрудничества», — добавил глава государства.

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