Путин указал на согласование всех вопросов о создании Cоюзного государства

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня указал на то, что все вопросы о Союзном государстве уже согласованы. По его словам, ключевой момент в реализации договоренностей.

«В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей», — сообщил российский лидер.

Ранее в этот же день в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге начались переговоры лидеров двух стран.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. В качестве примера Мезенцев напомнил, что в 2022 году начинает работу таможенный орган Союзного государства.

28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.