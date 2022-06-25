В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня, начались переговоры российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Сообщается, что встреча приурочена ко дню 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

24 июня белорусский лидер анонсировал «серьезные переговоры» с Путиным. Позже данную информацию подтвердила пресс-служба Кремля. В ходе переговоров планируется затронуть темы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.

17 июня президент Белоруссии заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту.

23 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. В частности, они обсудили вопросы безопасности и экономики, а также дальнейшие процессы, связанные с Союзным государством.