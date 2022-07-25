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The Telegraph узнал о планах Джонсона еще раз посетить Киев

The Telegraph: Джонсон планирует совершить прощальную поездку в Киев
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Перед тем как покинуть пост премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщила 24 июля газета The Telegraph со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Джонсон «не может просто уйти», оставив тему Украины.

«Он [Борис Джонсон] чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем [Владимира Зеленского]. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», — говорится в материале.

При этом сроки третьего по счету готовящегося визита премьера собеседник издания не назвал.

Ранее, 22 июля, подавший в отставку премьер Соединенного Королевства пообещал украинскому лидеру, что британская сторона продолжит оказывать военную и иную помощь Украине вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром. Помимо этого он заверил в расширении программы поставок вооружения на Украину.

Накануне министр обороны Британии Бен Уоллес анонсировал отправку Украине 50 тыс. артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшем будущем. Уточнялось, что речь пойдет о «сотнях» дронов, контрбатарейных радаров, более 20 самоходных артиллерийских установках M109, 36 артиллерийских орудиях L119 и барражирующие снарядах.

Предыдущая поездка в Киев Бориса Джонсона состоялась 17 июня. Британский премьер написал в Twitter, что прибыл в Киев и рад вернуться, и прикрепил к сообщению свою фотографию с украинским лидером.

Между тем позже читатели британской газеты Daily Express раскритиковали премьер-министра Соединенного Королевства. По их мнению, на фоне экономического кризиса в стране политика больше интересовали проблемы других государств, нежели своего собственного.

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