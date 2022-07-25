Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине

Более 400 человек причастны к преступлениям на Украине, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц», — сказал он в интервью «Российской газете».

Как отметил Бастрыкин, следователи выявили причастность более 220 человек к преступлениям против мира и безопасности, не имеющим срока давности. В их числе представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население.

Глава СКР также напомнил, что уголовные дела были возбуждены по фактам разработки сотрудниками минздрава Украины оружия массового поражения, по фактам участия иностранных наемников в совершении преступных действий на территории Украины.

Ранее, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

До этого, 5 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг указал на заинтересованность России в том, чтобы факты деятельности киевского режима были доступны общественности.

В марте Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Отмечалось, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

29 июня Александр Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава СК РФ, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Днем ранее Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков. В частности, с момента эскалации конфликта в Донбассе украинской стороной с 17 февраля 2022 года установлена гибель от действий киевских силовиков более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.