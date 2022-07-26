В Донецке после обстрелов загорелась нефтебаза. Онлайн спецоперации 26 июля

Текстовая трансляция



Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.



Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что Киев бьет из РСЗО HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и не дать спокойно готовиться к референдуму.



Шесть трансформаторных станций и 688 бытовых абонентов обесточены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.



Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив десять снарядов калибра 152 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Возникший ночью после обстрела со стороны Украины пожар на нефтебазе в Донецке локализован, сообщается на сайте местного МЧС.







Через пункты пропуска в Ростовскую область за прошедшие сутки с территории Донбасса прибыли более 20 тыс. граждан, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.



Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов полагает, что территория республики будет освобождена от ВС Украины до конца августа. "Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".



Украинские войска в 8.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, всё зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит местная газета Star.



Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 42 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины".



Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит местная газета Star.



Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, продолжая подъем вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу ограниченного предложения на глобальном рынке, передает Интерфакс. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК во вторник составляет $106,49 за баррель, что на $1,34 (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,95 (1,89%), до $105,15 за баррель.







Использование в обороте украинской гривны к концу года на освобожденных территориях Запорожской области будет минимальным, считает представитель администрации региона Владимир Рогов.







Подросток ранен во Владимировке в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.







ООН сообщила о 5237 погибших мирных жителях на Украине, передает РБК. За пять месяцев с 24 февраля по 24 июля на Украине погибли 5237 мирных жителей, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.







МИД призвал не исключать «кажущиеся невероятными сценарии» с шенгеном, передает РБК. В ведомстве отметили, что не исключают возможность того, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. Отметили в министерстве и «деградацию» консульских связей.







Офицер ПВО из группировки ВС РФ "О" ("Отважные") выразил РИА Новости мнение, что у украинских военных не осталось ударных дронов, в последнее время его расчет "Бук М-3" сбивает в основном разведывательные беспилотники.



Крупный пожар произошел на нефтебазе в Донецке после обстрела. Крупный пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщают одновременно ТАСС и «РИА Новости». Огонь от пожара видно в нескольких районах города - пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с ГСМ. На месте работают сотрудники и техника МЧС и Народной милиции ДНР. Информации о пострадавших нет.



Сквер героев Донбасса решили создать в Новосибирске в честь героев специальной военной операции России на Украине, для этого реконструируют бывший сквер Воинский, сообщила во вторник на аппаратном совещании в мэрии заместитель градоначальника Анна Терешкова.



Утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии посольства России в США, передает ТАСС.



Российский зенитчик назвал ракеты HIMARS самой сложной целью для ПВО. Задача сбить ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которые применяет украинская армия, вызывает сложности, сообщил офицер зенитных войск из группировки «О», передает «РИА Новости».



Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив пять ракет по Алчевску из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"). Об этом во вторник сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Посольство России заявило о «воспаленном воображении» в США. Американские политики утрачивают связь с реальностью, когда называют Россию страной-изгоем, заявило российское посольство в США, передает РБК.



Численность населения освобожденных территорий Запорожской области начинает расти, люди возвращаются домой, сказал РИА Новости представитель администрации региона Владимир Рогов.



Мировые цены на нефть во вторник утром активно растут из-за беспокойства относительно нехватки предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.50 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,28%, до 101,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 97,94 доллара, передает Прайм.



Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в Роскачестве.



Казахстан удвоил поставки угля в ЕС после начала спецоперации России. Казахстан с января по май поставил в Евросоюз больше угля, чем за весь 2021 год, передает РБК. Страна нарастила экспорт угля после начала Россией спецоперацией на Украине. Страны ЕС перестанут закупать российский уголь с августа