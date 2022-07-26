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В Донецке после обстрелов загорелась нефтебаза. Онлайн спецоперации 26 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ТАСС/Вадим Белозерцев
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Крупный пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Численность населения освобожденных территорий Запорожской области начинает расти, люди возвращаются домой, сообщают в администрации региона. ВСУ продолжают обстреливать ЛНР с помощью РСЗО HIMARS. В зенитных войсках из группировки «О» заявляют, что задача сбить ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которые применяет украинская армия, вызывает сложности. Вместе с тем, в ПВО ВС РФ заявляют, что у украинских военных почти не осталось ударных беспилотников. Что происходит на Украине, в России и в мире 26 июля 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:56
Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:55
Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Сегодня, 09:54
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что Киев бьет из РСЗО HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и не дать спокойно готовиться к референдуму.
Сегодня, 09:48
Шесть трансформаторных станций и 688 бытовых абонентов обесточены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
Сегодня, 09:48
Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив десять снарядов калибра 152 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:47
Возникший ночью после обстрела со стороны Украины пожар на нефтебазе в Донецке локализован, сообщается на сайте местного МЧС.
Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:29
Через пункты пропуска в Ростовскую область за прошедшие сутки с территории Донбасса прибыли более 20 тыс. граждан, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.
Сегодня, 09:11
Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов полагает, что территория республики будет освобождена от ВС Украины до конца августа. "Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
Сегодня, 09:07
Украинские войска в 8.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:06
Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, всё зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит местная газета Star.
Сегодня, 09:05
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 42 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины".
Сегодня, 08:45
Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит местная газета Star.
Сегодня, 08:44
Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, продолжая подъем вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу ограниченного предложения на глобальном рынке, передает Интерфакс. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК во вторник составляет $106,49 за баррель, что на $1,34 (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,95 (1,89%), до $105,15 за баррель.
Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
Использование в обороте украинской гривны к концу года на освобожденных территориях Запорожской области будет минимальным, считает представитель администрации региона Владимир Рогов.
Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
Подросток ранен во Владимировке в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:40
ООН сообщила о 5237 погибших мирных жителях на Украине, передает РБК. За пять месяцев с 24 февраля по 24 июля на Украине погибли 5237 мирных жителей, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:39
МИД призвал не исключать «кажущиеся невероятными сценарии» с шенгеном, передает РБК. В ведомстве отметили, что не исключают возможность того, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. Отметили в министерстве и «деградацию» консульских связей.
Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:12
Офицер ПВО из группировки ВС РФ "О" ("Отважные") выразил РИА Новости мнение, что у украинских военных не осталось ударных дронов, в последнее время его расчет "Бук М-3" сбивает в основном разведывательные беспилотники.
Сегодня, 08:12
Крупный пожар произошел на нефтебазе в Донецке после обстрела. Крупный пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщают одновременно ТАСС и «РИА Новости». Огонь от пожара видно в нескольких районах города - пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с ГСМ. На месте работают сотрудники и техника МЧС и Народной милиции ДНР. Информации о пострадавших нет.
Сегодня, 08:10
Сквер героев Донбасса решили создать в Новосибирске в честь героев специальной военной операции России на Украине, для этого реконструируют бывший сквер Воинский, сообщила во вторник на аппаратном совещании в мэрии заместитель градоначальника Анна Терешкова.
Сегодня, 08:10
Утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии посольства России в США, передает ТАСС.
Сегодня, 08:09
Российский зенитчик назвал ракеты HIMARS самой сложной целью для ПВО. Задача сбить ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которые применяет украинская армия, вызывает сложности, сообщил офицер зенитных войск из группировки «О», передает «РИА Новости».
Сегодня, 08:07
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив пять ракет по Алчевску из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"). Об этом во вторник сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:07
Посольство России заявило о «воспаленном воображении» в США. Американские политики утрачивают связь с реальностью, когда называют Россию страной-изгоем, заявило российское посольство в США, передает РБК.
Сегодня, 08:06
Численность населения освобожденных территорий Запорожской области начинает расти, люди возвращаются домой, сказал РИА Новости представитель администрации региона Владимир Рогов.
Сегодня, 08:05
Мировые цены на нефть во вторник утром активно растут из-за беспокойства относительно нехватки предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.50 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,28%, до 101,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 97,94 доллара, передает Прайм.
Сегодня, 08:05
Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Сегодня, 08:03
Казахстан удвоил поставки угля в ЕС после начала спецоперации России. Казахстан с января по май поставил в Евросоюз больше угля, чем за весь 2021 год, передает РБК. Страна нарастила экспорт угля после начала Россией спецоперацией на Украине. Страны ЕС перестанут закупать российский уголь с августа
Сегодня, 08:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 57,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,04 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 58,6741 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,33 коп, передает Интерфакс.
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