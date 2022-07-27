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ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Онлайн спецоперации 27 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВСУ, сообщили власти Херсонской области. Боевики нанесли по нему удар вечером во вторник, но снаряды удалось перехватить российскими средствами ПВО, поэтому сооружение получило повреждения, но осталось целым, хотя в Киеве утверждали, что мост полностью разрушен. Российские военные начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он позволяет с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника. В Крыму предложили расширить географию СВО до Одессы. Что происходит на Украине, в России и в мире 27 июля 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:48
Администрация президента США Джо Байдена опасается, что возможная нехватка запасов газа в Европе может подорвать единство стран ЕС в отношении России, пишет CNN.
Сегодня, 08:44
Поставки российского газа по «Северному потоку» с 07:00 мск 27 июля упадут до 20% от максимальной мощности трубопровода из-за остановки работы еще одной турбины. Сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады «Газпрому» все еще остаются неясны.
Сегодня, 08:40
Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю. Республиканцы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер предложили штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры с нефтью или сжиженным газом, следующие из России в Китай.
Сегодня, 08:30
Продовольственный кризис может продлиться дольше, чем спецоперация России на Украине, сказал президент Франции Эммануэль Макрон в Камеруне в ходе африканского турне. «На всех нас наваливается угроза того, что европейские санкции могут стать причиной глобального продовольственного кризиса, в том числе африканского, но это неправильно. <...> Это ставит всех нас перед обязанностями, которые в том числе заключаются в помощи африканскому континенту производить больше для себя», — подчеркнул французский лидер.
Сегодня, 08:27
ВСУ попытались нанести удар и по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. «Сейчас разбираемся», — пояснил он и добавил, что украинские военнослужащие ночью снова обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS.
Сегодня, 08:12
Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в ходе ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил замглавы военной-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Движение по мосту полностью закрыто.
Сегодня, 08:11
Российские военные начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он позволяет с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС.
Сегодня, 08:09
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию спецоперации на Украине до Одессы и Николаева. «Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — сказал он.
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

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