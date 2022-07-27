ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Онлайн спецоперации 27 июля

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что возможная нехватка запасов газа в Европе может подорвать единство стран ЕС в отношении России, пишет CNN
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Поставки российского газа по «Северному потоку» с 07:00 мск 27 июля упадут до 20% от максимальной мощности трубопровода из-за остановки работы еще одной турбины. Сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады «Газпрому» все еще остаются неясны.
Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю. Республиканцы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер предложили штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры с нефтью или сжиженным газом, следующие из России в Китай.
Продовольственный кризис может продлиться дольше, чем спецоперация России на Украине, сказал президент Франции Эммануэль Макрон в Камеруне в ходе африканского турне. «На всех нас наваливается угроза того, что европейские санкции могут стать причиной глобального продовольственного кризиса, в том числе африканского, но это неправильно. <...> Это ставит всех нас перед обязанностями, которые в том числе заключаются в помощи африканскому континенту производить больше для себя», — подчеркнул французский лидер.
ВСУ попытались нанести удар и по железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. «Сейчас разбираемся», — пояснил он и добавил, что украинские военнослужащие ночью снова обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS.
Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в ходе ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил замглавы военной-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Движение по мосту полностью закрыто.
Российские военные начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он позволяет с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС.
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию спецоперации на Украине до Одессы и Николаева. «Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — сказал он.