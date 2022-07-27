ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Онлайн спецоперации 27 июля

Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВСУ, сообщили власти Херсонской области. Боевики нанесли по нему удар вечером во вторник, но снаряды удалось перехватить российскими средствами ПВО, поэтому сооружение получило повреждения, но осталось целым, хотя в Киеве утверждали, что мост полностью разрушен. Российские военные начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он позволяет с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника. В Крыму предложили расширить географию СВО до Одессы. Что происходит на Украине, в России и в мире 27 июля 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».