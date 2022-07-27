Запретный метр: для иностранцев готовят ограничения на покупку земли в РФ

Иностранцам и юрлицам из недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России . Соответствующий законопроект внесен в правительство (документ есть в распоряжении «Известий»). Как отмечают авторы инициативы, это станет хорошим ответом на санкционную политику западных стран. В целом в Госдуме поддержали предложение, но подчеркнули необходимость четко определить, на кого будет распространяться закон. Стоит отметить, что с марта 2022 года в России уже действует особый временный контроль за такого рода сделками — правда, в этом случае речь идет о любом недвижимом имуществе . В кабмине «Известиям» сообщили, что инициатива направлена на проработку.

Недружественный ответ

Законопроект подразумевает изменение ст. 15 Земельного кодекса РФ. Речь идет о запрете на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юрлиц из списка недружественных государств . Также предлагается дать возможность правительству ограничивать оборот земли, находящейся в собственности субъектов из недружественных стран .

Это значит, что иностранцы и компании из этих государств не смогут не только покупать землю в РФ, но и продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран . Стоит отметить, что предлагаемые нововведения не позволяют изымать приобретенные ранее земельные участки .

Как заявляют разработчики идеи — представители фракции ЛДПР, инициатива нацелена прежде всего на защиту национальных интересов в период санкционных войн.

Запретный метр Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран . В частности, при принятии проекта существенно ограничивается возможность участвовать в обороте земель вне зависимости от их целевого назначения. Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран , которые традиционно работали в России, — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта депутат Алексей Диденко.

Кроме того, по Конституции России земля — основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории , напомнил политик. Поэтому в сложившейся ситуации, по его мнению, власти должны ограничить ее покупку и продажу для иностранцев из недружественно настроенных государств, чтобы защитить этот важный ресурс РФ.

Земельный вопрос еще весной 2002 года поднял Владимир Путин на заседании Госсовета, заявив, что по приобретению сельхозучастков иностранцами «должен быть достигнут национальный консенсус». Президент тогда отметил, что на каком-то этапе, возможно, «не следует спешить» с продажей земли иностранным гражданам. Более того, по мнению лидера страны, можно было бы прописать в законе об обороте земель сельскохозяйственного назначения ответственность за ее нецелевое использование.

— С тех пор поиски консенсуса были трудными и затянутыми. В итоге сейчас мы имеем картину, когда русскую землю покупают «по-черному» иностранные граждане — схемы покупки не всегда законны , применяется сложная система имущественных прав, скрываются реальные латифундисты. Именно поэтому мы до сих пор не можем оценить масштабы, — отметил Алексей Диденко. — Наиболее трагическая обстановка сложилась в сельскохозяйственной отрасли, иностранцы контролируют уже миллионы гектаров российской пашни. Это их страховка от «голодного будущего».

Запретный метр Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Сейчас, когда западные страны используют все методы прокси-войны, власти, по его мнению, обязаны защитить землю как от военного вторжения, так и от «мирного» захвата . Перечень недружественных государств расширяется. Контрмеры со стороны РФ должны исключить любые попытки пользования российской землей представителями этих стран, подчеркнул политик.

По данным РАНХиГС от 2020 года, около 62 агрохолдингов находятся под контролем иностранных юрлиц — им принадлежит больше 5% отечественных сельхозугодий.

В кабмине «Известиям» сообщили: «Законопроект представлен в аппарат правительства РФ и направлен для проработки в Росреестр и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти» . «Известия» направили запросы в Росреестр и Минстрой.

Уже сейчас в России есть территории, где иностранцам или иностранным юрлицам запрещено покупать недвижимость. Это большинство районов Крыма. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в марте 2020 года.

Нездоровая практика

В Госдуме идею в целом поддержали. По словам депутата от «Справедливой России» Игоря Ананских, власти должны прекратить практику продажи земель иностранцам из недружественных государств. Такого же мнения придерживаются и в КПРФ. Однако там напомнили, что предлагаемая инициатива уже частично реализуется .

— Распродавать землю иностранцам — это вообще нездоровая практика. Вот только предлагаемая законопроектом мера уже, по сути, реализована указом президента от 01.03.2022 № 81. Приобретение недвижимости лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, возможно только на основании разрешения правительственной комиссии. Автор законопроекта не приводит обоснования, почему действующий механизм недостаточен , — отметил депутат КПРФ Сергей Обухов.

В пресс-службе фракции ЛДПР подчеркнули, что указ президента носит временный характер и касается всех видов недвижимости. Авторы законопроекта в свою очередь предлагают сделать запрет постоянным, но распространить его только на земельные участки .

Запретный метр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также следует точно определить тех, кто подпадает под действие закона, подчеркнул депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. Есть риск того, что могут пострадать и аффилированные с такими иностранцами как физические, так и юридические лица.

Инициатива может стать эффективной ответной мерой на дискриминационную политику западных стран по отношению к россиянам, считает почетный адвокат РФ Александр Островский. Он отметил, что сейчас наши граждане сталкиваются с рядом проблем в «недружественных» странах. Наиболее серьезная из них — отказ в банковском обслуживании: российские карты не работают, а западные банки зачастую не открывают россиянам счета.

В начале марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. 22 июля список был расширен. Сейчас в нем около 50 стран.