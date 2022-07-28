Российские силовики выявили группу украинских наводчиков в Херсоне. Онлайн спецоперации 28 июля

ВС Украины нанесли удар по Донецку запрещенными противопехотными минами "Лепесток". Машина с громкоговорителем предупреждает жителей Киевского и Куйбышевского районов города об опасности в связи с разбросанными по городу минами. Власти Запорожья пообещали установить новый памятник Пушкину взамен снесенного украинскими националистами. Египет аннулировал поставки украинского зерна общим объемом 240 тысяч тонн. Что происходит на Украине, в России и в мире 28 июля 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».