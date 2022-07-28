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Российские силовики выявили группу украинских наводчиков в Херсоне. Онлайн спецоперации 28 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko
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ВС Украины нанесли удар по Донецку запрещенными противопехотными минами "Лепесток". Машина с громкоговорителем предупреждает жителей Киевского и Куйбышевского районов города об опасности в связи с разбросанными по городу минами. Власти Запорожья пообещали установить новый памятник Пушкину взамен снесенного украинскими националистами. Египет аннулировал поставки украинского зерна общим объемом 240 тысяч тонн. Что происходит на Украине, в России и в мире 28 июля 2022 года на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:18
Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:11
Парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сегодня, 09:08
Херсонская область открыта для визита международных наблюдателей и журналистов, заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:05
Пострадавших от действий украинских военных детей с освобождённых территорий лечат в Крыму, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Как отметила сенатор, 65 детей уже прошли стационарное лечение в Крымской республиканской детской клинической больнице, 250 получили медицинскую помощь амбулаторно.
Сегодня, 09:03
Мирная жительница в Кировском районе Донецка ранена в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Сегодня, 09:01
Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, украинская сторона уже лишила газоснабжения Запорожскую область, а теперь наносит удар по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения.
Сегодня, 08:58
Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Сегодня, 08:42
Четыре мирных жителя погибли и одиннадцать получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики с украинской стороны, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 08:41
Перевод мобильных сетей Донецкой Народной Республики на российский код +7 может на несколько дней вызвать перебои с зарубежными звонками, при этом в подавляющем большинстве случаев пользователи этого не заметят, сообщил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Сегодня, 08:41
Процесс выхода японских компаний из бизнеса в России полностью остановился в июле этого года, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank.
Сегодня, 08:41
Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны.
Сегодня, 08:35
Гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота России может быть принята на вооружение в сентябре 2022 года, сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.
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