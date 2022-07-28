Российские силовики выявили группу украинских наводчиков в Херсоне. Онлайн спецоперации 28 июля

Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Херсонская область открыта для визита международных наблюдателей и журналистов, заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Пострадавших от действий украинских военных детей с освобождённых территорий лечат в Крыму, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Как отметила сенатор, 65 детей уже прошли стационарное лечение в Крымской республиканской детской клинической больнице, 250 получили медицинскую помощь амбулаторно.
Мирная жительница в Кировском районе Донецка ранена в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, украинская сторона уже лишила газоснабжения Запорожскую область, а теперь наносит удар по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения.
Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Четыре мирных жителя погибли и одиннадцать получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики с украинской стороны, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Перевод мобильных сетей Донецкой Народной Республики на российский код +7 может на несколько дней вызвать перебои с зарубежными звонками, при этом в подавляющем большинстве случаев пользователи этого не заметят, сообщил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Процесс выхода японских компаний из бизнеса в России полностью остановился в июле этого года, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank.
Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны.
Гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота России может быть принята на вооружение в сентябре 2022 года, сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.