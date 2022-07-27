В Крыму поддержали расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев

География южного направления спецоперации РФ должна быть расширена на Одессу и Николаев. Такими сведениями в среду, 27 июля, поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, освобождение указанных областей позволит обеспечить безопасность границ и перекрыть планы Североатлантического альянса по закреплению в Черноморском регионе.

«Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — указал Константинов в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 20 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае осуществления поставок дальнобойного западного оружия Киеву географические задачи спецоперации России на Украине и в Донбассе будут расширены. В данный момент география не ограничивается Донецкой Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР): это еще и Херсонская, Запорожская области, а также ряд других территорий. Озвученные президентом России Владимиром Путиным задачи спецоперации, которые заключаются в денацификации и демилитаризации киевского режима, остаются в силе.

До этого, 18 июля, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ ВС РФ нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинских боевиков наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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