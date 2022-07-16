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Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам

Шойгу приказал военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские военные должны нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинским войскам наносить удары по мирному населению. Такой приказ в субботу, 16 июля, отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Пентагон предложил России начать переговоры с Украиной. Онлайн спецоперации 16 июля
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Он также проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи спецоперации, и заслушал доклады генерала армии Сергея Суровикина, генерал-полковника Александра Лапина и других военачальников о текущей обстановке и действиях противника.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении.

Кроме того, во исполнение указа президента России Владимира Путина Шойгу вручил медали «Золотая Звезда Героя Российской Федерации» генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву за проявленные мужество и героизм.

Это уже вторая по счету подобная инспекция министра обороны. Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в спецоперации, Минобороны РФ сообщило 26 июня.

Тогда Шойгу отдельное внимание уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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