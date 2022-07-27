Антоновский мост получил повреждения в результате атаки ВСУ

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 июля сообщил замглавы военной-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

Также он заявил, что движение по мосту закрыто.

«По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр. На данный момент он полностью закрыт для движения», — цитирует Стремоусова ТАСС.

Ранее замглавы ВГА сообщил об обстреле моста. По его словам, удар был нанесен накануне в 22:55. Он опроверг первоначальные заявления украинской стороны о том, что переправа разрушена.

Антоновский мост — единственный автомобильный мост Херсона, который соединяет находящийся на западной стороне реки Днепр город с частью Херсонской области на другом берегу.

Мост уже неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ. Первые удары были нанесены 19 и 20 июля, в результате на мосту появились воронки от снарядов. По данным ВГА, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. После этого было ограничено движение по переправе для грузового транспорта.

21 июля Стремоусов рассказал, что ВСУ ночью в очередной раз пытались обстрелять Антоновской мост через Днепр. Всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, которые были сбиты системой ПВО. На следующий день замглавы ВГА заявил, что противовоздушную оборону дополнительно усилят.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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