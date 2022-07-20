Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Общество
ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Армия
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян

ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные второй день подряд обстреливают Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Атака, предположительно, велась из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает в среду, 20 июля, корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По его словам, на мосту появилось много новых воронок от снарядов. Предположительно, было выпущено три ракеты HIMARS.

Удар был нанесен около четырех часов утра в среду. Обстрел также состоялся накануне. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получил только мост.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022