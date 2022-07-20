ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Украинские военные второй день подряд обстреливают Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Атака, предположительно, велась из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает в среду, 20 июля, корреспондент «Известий» Иван Литомин.
По его словам, на мосту появилось много новых воронок от снарядов. Предположительно, было выпущено три ракеты HIMARS.
Удар был нанесен около четырех часов утра в среду. Обстрел также состоялся накануне. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получил только мост.
Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне.
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