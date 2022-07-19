Корреспондент « Известий» показал последствия обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Военный корреспондент «Известий» Иван Литомин 19 июля побывал на Каховской гидроэлектростанции и показал последствия ракетного удара украинских военных по территории ГЭС.

«Точечный удар, который был нанесен вчера по каковскому шлюзу, показывает одну простую вещь: то, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно», — отметил руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.

Он также добавил, что попадание по Каховскому шлюзу приведет к перебоям с судоходством по Днепру, которое встанет на неопределенный срок до восстановления работы шлюза.

Васильев также сообщил, что из-за ракетного удара ВСУ многие жители Херсонской области остались без газоснабжения.

«Кроме того, что это был удар по Каховскому шлюзу, как говорят, осколки попали и перебили магистральный газопровод среднего давления, который снабжал газом весь Береславский район. Таким образом, половина правобережья Херсонской области осталась без газа», — подчеркнул руководитель пресс-службы.

На кадрах видны воронки и осколки от попадания снарядов американского РСЗО HIMARS, которое и было использовано ВСУ для совершения удара по Каховской ГЭС.

Кроме того на видео можно увидеть, как магистральный газопровод, снабжавший дома в херсонской области, изрешечен осколками от прилетов ракет. Отмечается, что быстрое восстановление газопровода в ближайшее время невозможно.

Ранее, 19 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинские военные нанесли около 3,7 тыс. ударов по Херсонской области.

Днем ранее украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС. Важные элементы объекта инфраструктуры не повреждены.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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