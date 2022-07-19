ВСУ нанесли около 3700 ударов по Херсонской области с начала спецоперации РФ

Украина с начала спецоперации РФ по защите Донбасса нанесла около 3,7 тыс. ударов по Херсонской области. Об этом во вторник, 19 июля, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Общее количество нанесенных ракетно-артиллерийских ударов по территории Херсонской области с начала специальной военной операции составляет около 3 700 ударов», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет по Херсонской области. Пять ракет удалось сбить, одна упала в районе Антоновского моста.

Днем ранее украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС. Позже стало известно, что в результате украинского удара по объекту погибли два охранника. Важные элементы объекта инфраструктуры не повреждены.

За прошлую неделю Новую Каховку обстреляли несколько раз.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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