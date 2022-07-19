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ВСУ выпустили ракеты по Херсонской области

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами Херсонскую область, сообщил 19 июля замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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По его словам, всего выпущено шесть ракет, одна была направлена на Антоновский мост. Пять ракет удалось сбить, отметил он.

«Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста. Предварительно, в сам мост не попала», — сказал Стремоусов.

На место обстрела выехали правоохранители, устанавливаются последствия разрушений.

Утром во вторник в Херсонской области был осуществлен перехват ракет ВСУ, подробности перехвата не разглашались. В этот же день Стремоусов заявил, что в регионе усиливают систему противовоздушной обороны в связи с участившимися ударами со стороны ВСУ.

Обстрелы области происходят на протяжении нескольких дней. Так, накануне украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС. Позже стало известно, что в результате украинского удара по объекту погибли два охранника. Важные элементы объекта инфраструктуры не повреждены.

Наиболее пострадала в результате обстрелов ВСУ Новая Каховка. За прошлую неделю город обстреляли несколько раз.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Обстановка в регионе ухудшилась в феврале из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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