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ПВО в Херсонской области перехватила украинские ракеты

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В Херсонской области осуществлен перехват ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили во вторник, 19 июля, в главном управлении МВД по региону.

Украину призвали забыть о Херсонской области. Онлайн спецоперации 19 июля
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«Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО», — говорится в Telegram-канале главка.

На канале размещено видео, на котором заснят перехват целей в небе над областью. Детали пока не раскрываются.

Ранее во вторник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) в связи с участившимися ударами со стороны ВСУ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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