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В Херсонской области введено ограничение движения по Антоновскому мосту

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Херсонской области после обстрелов со стороны украинских военных ввели временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту. Об этом 20 июля сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо.

Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским. Онлайн спецоперации 19 июля
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«Для того чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены как можно скорее, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту», — написал он в Telegram.

По его словам, у грузового транспорта будет возможность проезжать через Каховскую ГЭС.

Ранее в этот день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские военные выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту. Сооружению нанесен ущерб, есть разрушения.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Как рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин, объект подвергается обстрелам второй день подряд.

Накануне Стремоусов сообщил, что в области усиливают систему противовоздушной обороны в связи с участившимися ударами со стороны украинских военных. Он отметил, что местные власти располагают информацией по поводу мест ведения огня Вооруженными силами Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение о начале специальной операции 24 февраля было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов.

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