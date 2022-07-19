Украину призвали забыть о Херсонской области. Онлайн спецоперации 19 июля

Текстовая трансляция



Украинские военные в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР за сутки потеряли 20 человек личного состава и 5 единиц техники, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.



Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.



Рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей, евро - по 56,7 рубля, следует из данных Московской биржи.



МИД РФ выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.



"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,7 миллиона кубометров на 19 июля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.



Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



Повышенные, необоснованные страховочные тарифы мешают вывозу российского зерна и удобрений, заявил журналистам заместитель министра иностранных РФ Сергей Вершинин. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается в том числе с представителями ООН.



Россия и далее будет бороться с попытками ее изоляции в международном спортивном движении и будет наращивать потенциал спортивного сотрудничества в БРИКС, СНГ и ШОС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



Артиллеристы Народной милиции Луганской народной республики ведут огонь по позициям украинских силовиков в районе Соледара в ДНР. Артиллерия ЛНР работает из всех видов вооружения, которое есть в наличии.



В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, сообщает ГУМВД Херсонской области в своем Telegram-канале.



Росгвардия сообщила об обнаружении в Луганской народной республике схрона с оружием иностранного производства. По данным Росгвардии, "из тайника изъяли переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin".



Правительство Амурской области организовало отдых для 65 детей из подшефного Амвросиевского района Донецкой народной республики в Анапе, сообщает министерство образования и науки региона.



Проблема с подачей воды в городе Изюме Харьковской области будет решена в ближайшее время, также Россети при содействии гуманитарного центра "Единой России" восстановит электроснабжение города, сообщается в телеграм-канале "Молодой гвардии".



Следователи не нашли поражающих элементов или других признаков авиаудара по драмтеатру Мариуполя. Предварительно, внутри здания в марте взорвалось безоболочное устройство, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре Донецкой народной республики.



Сотрудники Службы безопасности Украины следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе, в том числе прослушивали, сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что в результате этой работы к провокациям Службы безопасности привлекались граждане Греции, находящиеся в Донбассе, под угрозой оказывались их жизнь и свобода.



Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. По его мнению, трибунал над Зеленским и другими военными преступниками, которые принесли боль и страдание Украине, целесообразней провести в Киеве.



Япония выступила за продолжение сотрудничества с Саудовской Аравией, направленного на стабилизацию международного нефтяного рынка, и попросила Эр-Рияд увеличить добычу нефти, передает ТАСС. Соответствующая просьба была озвучена министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси в ходе состоявшихся в Токио переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.



Практически все диверсионно-разведывательные группы в Херсонской области уничтожены, их пособники находятся в тюрьмах, заявил в своем телеграм-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Украинские подразделения, которые понесли потери в боях на территории ЛНР и отошли в ДНР, доукомплектовывают мобилизованными мирными гражданами с западной Украины, рассказал в своем телеграм-канале офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. 16 июля сообщалось, что 45 военнослужащих подразделения терробороны покинули свои позиции под Артемовском и потребовали от командования ротации на западную Украину.



Представительство в СЦКК: Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов.



Украинские войска за час обстреляли поселок Доломитное и города Горловка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 18 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.







ВСУ четыре раза за утро обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено в общей сложности 19 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота в рамках контрольной проверки перед выходом в море выполнил ряд боевых упражнений на морском полигоне, сообщила пресс-служба флота.



Магаданская область помогла приобрести и доставить в Ждановку ДНР колесный экскаватор, необходимый для коммунальных нужд города, сообщило правительство региона. Ранее сообщалось, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство.



Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко. По его словам, здание драмтеатра использовалось не только мирными жителями в качестве бомбоубежища, но и украинскими военными.



Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, информация, откуда украинская армия обстреливает Херсонскую область, имеется. Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Последний удар был нанесен в районе Каховской ГЭС.



Следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе в марте этого года произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе являются фейком, заявил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.



Представители Республики Крым готовы стать наблюдателями в Запорожской области на референдуме по вхождению в состав РФ, заявил ТАСС председатель Госсовета региона Владимир Константинов, который возглавлял парламент и во время событий Крымской весны.



Специалисты приступили к восстановлению инфраструктуры в Лисичанске, Северодонецке и других городах Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



ВС Украины обстреляли поселок Доломитное в ДНР, выпущено 26 мин. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что киевским властям стоит забыть о регионе и оставить свои фантазии насчет его возвращения.



Глава ВТБ считает, что западные банкиры люди переговоров, а не ультиматумов. Угрозы Киева не допустить банки к финансированию восстановления Украины Костин назвал торговлей будущим страны, передает РБК.



Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 56,5616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,07 коп.



Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком, найдены останки 14 погибших, заявил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко. По его словам, сильный запах у здания после трагедии был вызван наличием склада рыбы в подвальном помещении, устроенного для пункта раздачи пищи.











Херсонская область усиливает систему ПВО на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов















Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России Рустаму Сайфуллину. Военнослужащий выполнял боевые задачи и сберег своих подчиненных. Защищая мирное население, он лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки, обеспечивая продвижение российских войск. Сейчас он проходит курс реабилитации после второго ранения в ходе спецоперации. Ранее Сайфуллин был удостоен государственной награды Указом Президента РФ Владимира Путина.



Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новым девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией", ведь область и многие субъекты РФ "пронизаны горизонтальными связями".



Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).