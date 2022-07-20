Системы ПВО ВС РФ перехватили 10 ракет, выпущенных по Херсону. Онлайн спецоперации 20 июля

Текстовая трансляция



Украинские боевики обстреляли обстреляли Донецк и населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловка. выпущено 19 снарядов 155,152 и 122 мм.



Суда с зерном начнут ходить до начала разминирования акватории в Черном море, определены безопасные маршруты. Об этом сообщил источник РИА Новости.



Партия минометов 2Б11 с колесным ходом отправлена в войска в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»).



Правительство ЛНР опубликовало постановление об учреждении представительства республики в России.



Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отправке 1200 добровольцев — регион помог собрать «крымский батальон».



Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об иностранных наемниках в Краматорске. «На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией. Между собой они говорят на польском, английском, испанском и других языках», — написал Мирошник в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники среди местных жителей.



Деятельность «Фонда открытой Эстонии» признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры РФ. Организация, по данным надзорного ведомства, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.



Украинские боевики за сутки обстреляли территорию ДНР 67 раз (выпущено более 400 различных боеприпасов), сообщило представительство ДНР в СЦКК. «За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Под огонь попали районы 13 населенных пунктов, в частности Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое.



Посол Луганской Народной Республики в России сообщил о подготовке провокаций в отношении жителей Славянска (ДНР). «Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями», — написал Родион Мирошник в телеграм-канале.



Киргизия и Россия полностью перешли на расчеты в рублях, заявил министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев. «Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были ГСМ. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях», — сказал Амангельдиев.



Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины КПП «Крупец». Также повреждены линии электропередач в деревне Городище.



Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил серьезные повреждения. «Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», — сказал Стремоусов.



Сирийская Арабская Республика разрывает отношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, сообщил источник в МИД САР.



Украинские националисты расстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО HIMARS. Часть ракет удалось перехватить ПВО, но есть повреждения.



Силы ПВО союзников сбили украинскую ракету над Новой Каховкой, сообщили в ВГА Херсонской области.



Стало известно имя командующего группировкой «Запад» — соединение возглавил генерал-лейтенант Андрей Сычевой.



Российский министр обороны Сергей Шойгу дал указание группировке «Запад» оперативнее уничтожать беспилотники в приграничных зонах.







Российские системы ПВО перехватили 10 ракет, выпущенных по Херсону украинскими боевиками. «Около 04:30 мск в Херсоне работала [система] ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — сказал источник ТАСС в ВГА города.



Более 21 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу России в Ростовской области, об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ по области.