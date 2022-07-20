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Системы ПВО ВС РФ перехватили 10 ракет, выпущенных по Херсону. Онлайн спецоперации 20 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Украинские боевики продолжают обстреливать Донецк и Горловку, есть жертвы. Тем временем из каждой области Украины мобилизованы, в том числе насильственным способом, до 30 тыс. селян для службы в ВСУ. Военнослужащие России продолжают свою гуманитарную миссию — около 10 т помощи доставлены в Лисичанск. Что происходит на Украине, в России и в мире 20 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:22
Украинские боевики обстреляли обстреляли Донецк и населенные пункты Гольмовский, Доломитное и Старомихайловка. выпущено 19 снарядов 155,152 и 122 мм.
Сегодня, 10:13
Суда с зерном начнут ходить до начала разминирования акватории в Черном море, определены безопасные маршруты. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Сегодня, 10:11
Партия минометов 2Б11 с колесным ходом отправлена в войска в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»).
Сегодня, 10:09
Правительство ЛНР опубликовало постановление об учреждении представительства республики в России.
Сегодня, 10:05
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отправке 1200 добровольцев — регион помог собрать «крымский батальон».
Сегодня, 10:04
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об иностранных наемниках в Краматорске. «На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией. Между собой они говорят на польском, английском, испанском и других языках», — написал Мирошник в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники среди местных жителей.
Сегодня, 09:58
Деятельность «Фонда открытой Эстонии» признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры РФ. Организация, по данным надзорного ведомства, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Сегодня, 09:54
Украинские боевики за сутки обстреляли территорию ДНР 67 раз (выпущено более 400 различных боеприпасов), сообщило представительство ДНР в СЦКК. «За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Под огонь попали районы 13 населенных пунктов, в частности Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое.
Сегодня, 09:44
Посол Луганской Народной Республики в России сообщил о подготовке провокаций в отношении жителей Славянска (ДНР). «Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями», — написал Родион Мирошник в телеграм-канале.
Сегодня, 09:42
Киргизия и Россия полностью перешли на расчеты в рублях, заявил министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев. «Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были ГСМ. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях», — сказал Амангельдиев.
Сегодня, 09:40
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины КПП «Крупец». Также повреждены линии электропередач в деревне Городище.
Сегодня, 09:35
Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил серьезные повреждения. «Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», — сказал Стремоусов.
Сегодня, 09:29
Сирийская Арабская Республика разрывает отношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, сообщил источник в МИД САР.
Сегодня, 09:25
Украинские националисты расстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО HIMARS. Часть ракет удалось перехватить ПВО, но есть повреждения.
Сегодня, 09:22
Силы ПВО союзников сбили украинскую ракету над Новой Каховкой, сообщили в ВГА Херсонской области.
Сегодня, 09:18
Стало известно имя командующего группировкой «Запад» — соединение возглавил генерал-лейтенант Андрей Сычевой.
Сегодня, 09:14
Российский министр обороны Сергей Шойгу дал указание группировке «Запад» оперативнее уничтожать беспилотники в приграничных зонах.
Сегодня, 09:07
Сегодня, 08:43
Российские системы ПВО перехватили 10 ракет, выпущенных по Херсону украинскими боевиками. «Около 04:30 мск в Херсоне работала [система] ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — сказал источник ТАСС в ВГА города.
Сегодня, 08:42
Более 21 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу России в Ростовской области, об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ по области.
Сегодня, 08:20
Финские власти усложнили россиянам процедуру покупки земельных участков под предлогом обеспечения безопасности. Об этом сообщил торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов. Действовавшие ранее требования для получения лицензии на покупку от минобороны существенно расширины. «В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — сказал торгпред.
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