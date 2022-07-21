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В Херсоне заявили об отражении 80% украинских атак системами ПВО. Онлайн спецоперации 21 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: commons.wikimedia.org
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Не прекращаются провокации Киева в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, считают в Минобороне. В медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева националисты разместили военную технику. Начальник штаба ВВС США заявил, что страна не исключает передачи Киеву военной авиации западного образца. Что происходит на Украине, в России и в мире 21 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:14
ВСУ вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту, все ракеты были сбиты ПВО Херсона.
Сегодня, 09:11
Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты «Точка-У» и 32 ракеты для РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:04
Мэр Горловки сообщил о ранении замглавы района из-за обстрела с украинской стороны.
Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:53
Более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.
Сегодня, 08:51
Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. UPD: число погибших мирных жителей увеличилось до трех.
Сегодня, 08:49
Песков напомнил об открытой двери со стороны РФ для диалога с Киевом. «Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
Сегодня, 08:16
С начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Херсонской области. Всего зафиксировано около 3,7 тыс. прилетов. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:14
Минобороны показало работу самоходных минометов «Тюльпан». Отмечается, что техника является единственным в мире минометом калибра 240-мм и аналогов не имеет. При этом перед стрельбой не нужна специальная подготовка.
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