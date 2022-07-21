В Херсоне заявили об отражении 80% украинских атак системами ПВО. Онлайн спецоперации 21 июля

ВСУ вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту, все ракеты были сбиты ПВО Херсона.
Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты «Точка-У» и 32 ракеты для РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Мэр Горловки сообщил о ранении замглавы района из-за обстрела с украинской стороны.
Более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.
Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
UPD: число погибших мирных жителей увеличилось до трех.
Песков напомнил об открытой двери со стороны РФ для диалога с Киевом.
«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
С начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Херсонской области. Всего зафиксировано около 3,7 тыс. прилетов. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Минобороны показало работу самоходных минометов «Тюльпан». Отмечается, что техника является единственным в мире минометом калибра 240-мм и аналогов не имеет. При этом перед стрельбой не нужна специальная подготовка.