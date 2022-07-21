В Херсоне заявили об отражении 80% украинских атак системами ПВО. Онлайн спецоперации 21 июля

Не прекращаются провокации Киева в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, считают в Минобороне. В медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева националисты разместили военную технику. Начальник штаба ВВС США заявил, что страна не исключает передачи Киеву военной авиации западного образца. Что происходит на Украине, в России и в мире 21 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».