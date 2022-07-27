Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВФУ

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) совершили обстрел Антоновского моста в Херсоне. Такое заявление 26 июля сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что боевики нанесли удар по мосту в 22:55 мск. Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить украинские снаряды, благодаря чему мост не пострадал.

«Украинские паблики разрываются от того, что якобы разрушен Антоновский мост. Мост стоит, [не разрушен]. Мост на самом деле действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то», — рассказал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Антоновский мост — единственный автомобильный мост Херсона, который соединяет находящийся на западной стороне реки Днепр город с частью Херсонской области на другом берегу.

26 июля корреспондент «Известий» Иван Литомин сообщил о том, что в Херсоне произошла серия взрывов. В то же время Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские боевики второй раз за сутки пытались обстрелять Херсон, однако все удары были отражены системой ПВО. До этого, в ночь на 26 июля, в небе было слышно несколько взрывов, которые также были перехвачены системой ПВО.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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