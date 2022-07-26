Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Херсоне в ночь на вторник, 26 июля, в результате попытки украинских войск нанести удар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.

«Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны», — передает сообщение «РИА Новости».

Информации о возможных разрушениях и пострадавших в настоящее время нет.

21 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны украинских войск по территории регионе.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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