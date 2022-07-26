ВСУ второй раз за сутки пытались нанести ракетный удар по Херсону
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки пытались обстрелять Херсон, однако все удары были отражены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил 26 июля заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов
«Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены. Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне», — рассказал он «РИА Новости».
Ранее во вторник в администрации Херсонской области сообщили о попытках со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В ночь на 26 июля в небе было слышно несколько взрывов. Система ПВО отразила удары.
21 июля Стремоусов заявил, что с начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны украинских войск по территории региона.
14 июня Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом РФ. Область уже начала подготовку к референдуму о присоединении к России.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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