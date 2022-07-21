В Херсоне заявили об отражении 80% украинских атак системами ПВО

С начала спецоперации Москвы российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили 80% ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Херсонской области. Об этом сообщил в четверг, 21 июля, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы зафиксировали около 3,7 тыс. прилетов с начала специальной военной операции. Большая часть [была отражена], примерно на 80% ПВО сработала», — приводит его слова ТАСС.

Накануне корреспондент «Известий» Иван Литомин сообщил, что в Херсоне прогремела серия громких взрывов. В городе работают системы ПВО.

В тот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе после обстрелов со стороны украинских военных ввели временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту. У грузового транспорта будет возможность проезжать через Каховскую ГЭС, уточнил он.

Как рассказал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские военные выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту. Сооружению нанесен ущерб, есть разрушения.

По информации источника, утром 20 июля российская система противовоздушной обороны перехватила 10 ракет, выпущенных украинскими войсками по Херсону.

Днем ранее военный корреспондент «Известий» Иван Литомин побывал на Каховской гидроэлектростанции и показал последствия ракетного удара украинских военных по территории ГЭС. Руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев сообщил, что из-за ракетного удара ВСУ многие жители Херсонской области остались без газоснабжения.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».