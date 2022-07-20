Российская система ПВО перехватила десять выпущенных по Херсону ракет ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) утром 20 июля перехватила 10 ракет, выпущенных украинскими войсками по Херсону. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Около 04:30 мск в Херсоне работала (система. — Ред.) ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин также сообщил, что украинские военные второй день подряд обстреливают мост через Днепр в Херсоне.

«Сегодня на мосту появились новые воронки (в мосту. — Ред.)», — сказал военкор.

По его словам, это произошло около четырех утра. Предположительно, атака велась из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено три ракеты.

19 июля Литомин показал последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины по территории Каховской гидроэлектростанции. Руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев также добавил, что попадание по Каховскому шлюзу приведет к перебоям с судоходством по Днепру, которое встанет на неопределенный срок до восстановления работы шлюза. Отмечалось, что из-за ракетного удара ВСУ многие жители Херсонской области остались без газоснабжения.

Ранее в тот день замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинские военные нанесли около 3,7 тыс. ударов по Херсонской области.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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