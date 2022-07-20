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Российская система ПВО перехватила десять выпущенных по Херсону ракет ВСУ

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) утром 20 июля перехватила 10 ракет, выпущенных украинскими войсками по Херсону. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Около 04:30 мск в Херсоне работала (система. — Ред.) ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин также сообщил, что украинские военные второй день подряд обстреливают мост через Днепр в Херсоне.

«Сегодня на мосту появились новые воронки (в мосту. — Ред.)», — сказал военкор.

По его словам, это произошло около четырех утра. Предположительно, атака велась из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено три ракеты.

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19 июля Литомин показал последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины по территории Каховской гидроэлектростанции. Руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев также добавил, что попадание по Каховскому шлюзу приведет к перебоям с судоходством по Днепру, которое встанет на неопределенный срок до восстановления работы шлюза. Отмечалось, что из-за ракетного удара ВСУ многие жители Херсонской области остались без газоснабжения.

Ранее в тот день замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинские военные нанесли около 3,7 тыс. ударов по Херсонской области.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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