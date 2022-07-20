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Громкие взрывы слышны в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Серия громких взрывов прогремела в Херсоне. Об этом вечером в среду, 20 июля, сообщает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

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Отмечается, что взрывы были слышны около 22:40 мск.

По предварительным данным оперативных служб региона, в городе работают системы противовоздушной обороны.

Ранее, 11 июля, вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей о необходимости покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления».

Накануне ГУ МВД по Херсонской области сообщило, что не менее двух человек пострадали в Херсоне при обстреле со стороны Украины.

По данным ведомства, полностью разрушен жилой дом. Также при ударе повреждена городская клиническая больница.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Иван Литомин сообщил, что в Херсоне произошла серия мощных взрывов. Как объяснили позднее херсонские власти, работала система ПВО, которая практически ежедневно отражает удары ВСУ.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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