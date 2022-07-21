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ВСУ вновь пытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области

ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту, все ракеты были сбиты ПВО Херсона
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы Украины ночью вновь пытались обстрелять Антоновской мост в Херсонской области. Все выпущенные 12 ракет РСЗО HIMARS были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 21 июля рассказал «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО всё отразила», — сказал он.

20 июля Стремоусов сообщил, что украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр.

Ранее в тот же день российская система ПВО перехватила 10 ракет, выпущенных украинскими военными по мосту.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, что украинские военные второй день подряд обстреливают Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

Движение по мосту ограничили.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Он был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году и его протяженность составляет 1366 м. До его строительства единственными способами для автотранспорта попасть на левобережье в Херсонской области были плотина Каховской ГЭС и паром.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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