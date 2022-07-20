Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Общество
ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Армия
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Мир
Посол ЛНР сообщил о подготовке ВСУ провокаций в Славянске
Мир
МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян

В ВГА Херсонской области рассказали подробности обстрела Антоновского моста

0
Фото: REUTERS/Pavlo Narozhnyy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины произвели ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр, находящемуся в Херсонской области, сообщает замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.

Сбить давление: в Минобороны РФ заявили об уничтожении первой РСЗО HIMARS
Эти американские установки залпового огня уже не раз обстреливали ДНР и ЛНР

«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», — рассказал он.

В ВГА отметили, что погибших и пострадавших после обстрела моста нет.

Утром этого же дня российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила 10 ракет, выпущенных украинскими войсками по Херсону.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, что украинские военные второй день подряд обстреливают Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Он был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году и его протяженность составляет 1366 м. До его строительства единственными способами для автотранспорта попасть на левобережье в Херсонской области были плотина Каховской ГЭС и паром.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022