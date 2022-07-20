В ВГА Херсонской области рассказали подробности обстрела Антоновского моста

Вооруженные силы Украины произвели ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр, находящемуся в Херсонской области, сообщает замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.

«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», — рассказал он.

В ВГА отметили, что погибших и пострадавших после обстрела моста нет.

Утром этого же дня российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила 10 ракет, выпущенных украинскими войсками по Херсону.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, что украинские военные второй день подряд обстреливают Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Он был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году и его протяженность составляет 1366 м. До его строительства единственными способами для автотранспорта попасть на левобережье в Херсонской области были плотина Каховской ГЭС и паром.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».