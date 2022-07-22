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Систему противовоздушной обороны усилили в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Херсонской области усилена система противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Сейчас мы систему потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей области», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, такая мера связана с ростом числа атак со стороны украинских военных, в том числе с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Накануне Стремоусов рассказал, что ВСУ ночью в очередной раз пытались обстрелять Антоновской мост через Днепр в Херсоне. Всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, которые были сбиты системой ПВО.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин 20 июля рассказал, что украинские военные несколько дней обстреливают этот мост, на котором в результате появились повреждения — новые воронки.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение о начале специальной операции 24 февраля было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов.

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