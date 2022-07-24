В ЛНР заявили об обстреле Красного Луча из HIMARS со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Луч, выпустив по нему шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщает 24 июля представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел был зафиксирован в ночь на воскресенье в 1:45.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.45 по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в Telegram-канале представительства.

Со стороны Украины продолжается обстрел территорий ЛНР с использованием поставленных западными странами РСЗО HIMARS.

Так, 23 июля, замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка в регионе. По его словам, в объект попало семь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время Стремоусов рассказал, что за обстрелами из РСЗО HIMARS Антоновского моста, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Алешки на левом берегу Днепра, стоят не украинские националисты, а прибывшие в страну американские специалисты.

США ранее заявляли о планах выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

До этого, 14 июля, Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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