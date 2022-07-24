Реклама
Прямой эфир
Наука
Японское агентство JAXA успешно испытало ракеты с новым двигателем
Культура
Вышел трейлер кинокомикса «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Общество
Эксперт назвал сроки перехода COVID-19 в сезонное состояние
Культура
Уехавшие в США Little Big запланировали гастрольный тур по России
Культура
Рене Зеллвегер снимется в продолжении «Дневника Бриджит Джонс»
Спорт
СМИ узнали о готовности Роналду перейти в «Атлетико»
Происшествия
Власти Сочи пообещали ликвидировать последствия ливня к утру 24 июля
Мир
Более 6 тыс. жителей Калифорнии должны эвакуироваться из-за лесных пожаров
Общество
МВД заявило о большом количестве поврежденных машин в Сочи из-за ливня
Мир
Лесные пожары охватили несколько регионов Греции
Происшествия
Ядовитые змеи начали массово атаковать жителей Подмосковья
Сюжет:

В ЛНР заявили об обстреле Красного Луча из HIMARS со стороны ВСУ

ЛНР: украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Красному Лучу
0
Фото: Global Look Press/US Army
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Луч, выпустив по нему шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщает 24 июля представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сбить давление: в Минобороны РФ заявили об уничтожении первой РСЗО HIMARS
Эти американские установки залпового огня уже не раз обстреливали ДНР и ЛНР

Отмечается, что обстрел был зафиксирован в ночь на воскресенье в 1:45.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.45 по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в Telegram-канале представительства.

Со стороны Украины продолжается обстрел территорий ЛНР с использованием поставленных западными странами РСЗО HIMARS.

Так, 23 июля, замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка в регионе. По его словам, в объект попало семь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время Стремоусов рассказал, что за обстрелами из РСЗО HIMARS Антоновского моста, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Алешки на левом берегу Днепра, стоят не украинские националисты, а прибывшие в страну американские специалисты.

США ранее заявляли о планах выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

До этого, 14 июля, Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022