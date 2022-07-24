Центральные рынки заработали в Харьковской области

В освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области при поддержке служащих Западного военного округа (ЗВО) начинают работать центральные рынки, сообщает Минобороны РФ.

Освобожденные в ходе спецоперации регионы активно возвращаются к мирной жизни. Так, администрация Харьковской области в первую очередь распорядилась открыть рынки для обеспечения гражданского населения всем необходимым.

Директор центрального рынка Наталья рассказала, что раньше торговля велась стихийно. Не было организованной системы поставок, никто не следил за соблюдением санитарных норм и не проверял качество продукции.

Теперь ассортимент доступных и безопасных товаров регулярно пополняется. Жители сельской местности в установленное время привозят на рынок свежие овощи, домашнюю молочку, разные виды мяса и многое другое. Помимо продуктов питания здесь также продаются строительные материалы.

Кроме того, на рынке работает лаборатория, где вся продукция в обязательном порядке проходит экспертизу на наличие вредных веществ, нитратов, канцерогенов, вредоносных носителей и бактерий. Только после заключения эксперта товар отправляется на прилавки.

В этот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что около 90 школ в освобожденных населенных пунктах региона подтвердили техническую возможность принять учеников к новом учебного году

Ранее, 19 июля, российские служащие в сопровождении военной полиции доставили партию гуманитарной помощи объемом около 50 тонн в Харьковскую область. В продуктовые наборы для мирного населения вошли: речка, мука, рис, а также в индивидуальном порядке — подсолнечное масло и мясные консервы. Вместе с продуктами выдают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам предоставляют канцелярию и развивающие книги.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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