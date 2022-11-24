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Киев уличили в мобилизации граждан лишь в русскоязычных областях

ВСУ мобилизуют граждан лишь в русскоязычных областях по распоряжению Зеленского
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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) по распоряжению украинского президента Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур в Херсонской области.

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Отмечается, что об этом стало известно от самих украинских военнослужащих.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — отметил собеседник агентства.

Призыв к военной службе для участия в боевых действиях проходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. При этом на территориях западной Украины мобилизуют минимальное количество человек.

Так, в Ивано-Франковске призвано 40 жителей, а во Львове — 30. Сообщается, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока страны.

«<…> режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины», — добавил источник.

Ранее, 28 октября, спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что ведомство задержало с февраля 2022 года более 10 тыс. военнообязанных, пытавшихся незаконно покинуть страну. По его словам, ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы 150 лицам, в основном мужчинам призывного возраста.

О том, что Украина проводит массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России стало известно 24 октября. Ранее украинские войска состояли в основном из резерва и добровольцев, а также территориальной обороны.

До этого, 18 октября, украинские военнопленные раскрыли информацию о том, что власти страны снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд».

Еще в начале августа сообщалось что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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