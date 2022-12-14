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На Украине допустили новую волну мобилизации

Замминиста обороны Украины Маляр заявила, что в стране возможна новая волна мобилизации
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Фото: Global Look Press/via Globallookpress.com/UK Ministry of Defence
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На Украине возможна новая волна мобилизации, заявила 14 декабря заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
При этом они несут большие потери и откатываются назад

Она указала, что мобилизация зависит от потребностей происходящей ситуации на передовой. По ее словам, на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины (ВСУ) возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

«Есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене», — заявила она в эфире украинского телеканала «1+1».

6 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины за ноябрь потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих.

24 ноября сообщалось, что ВСУ по распоряжению президента страны Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей. По данным представителя российских силовых структур в Херсонской области, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. На территориях западной Украины мобилизуют минимальное количество человек.

При этом 16 ноября на Украине продлили действие военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

24 октября в украинских СМИ писали, что Киев может начать проведение массовой мобилизации в ответ на частичную мобилизацию в России (она проходила с 21 сентября по 28 октября).

Также 18 октября украинские военнопленные раскрыли информацию о том, что власти страны снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд».

Также в начале августа сообщалось что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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