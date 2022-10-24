Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Мир
Евросовет признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений из-за Киева
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
На Украине объявили в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко
Мир
Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
Мир
Минобороны РФ сообщило о завершении Украиной создания «грязной бомбы»
Авто
Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона
Сюжет:

На Украине допустили проведение массовой мобилизации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может начать проведение массовой мобилизации в ответ на частичную мобилизацию в России. Об этом 24 октября сообщил «Стране.ua» источник в военных кругах.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

По его словам, на Украине уже объявлена всеобщая мобилизация, однако ее проведение по сути еще не начиналось. Вооруженные силы Украины (ВСУ) формировались в основном из резерва и за счет добровольцев и территориальной обороны. У военных комиссаров также нет реальных списков мужчин, по которым можно проводить всеобщую мобилизацию.

«Если будет принято решение увеличить план по призыву, то очевидно, возникнет необходимость, по сути, впервые начинать массовую мобилизацию. Призывать сотни тысяч по повесткам. И тут в полный рост встает проблема, о которой я говорил выше, — отсутствие должного учета военнообязанных», — рассказал источник.

Он отметил, что раздача повесток на улице будет проходить для постановки мужчин на учет и затем, при необходимости, для мобилизации.

Ранее в этот день начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что ВСУ нуждаются в доукомплектовании. По его словам, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет в любом месте и в любое время суток.

Ранее, 15 августа, Верховная рада продлила военное положение на Украине еще на 90 дней — до 21 ноября. Соответствующее предложение несколькими днями ранее поступило в раду от президента Владимира Зеленского. До этого момента все мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны.

В начале августа сообщалось что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

При этом, как рассказали украинские военнопленные, киевские власти снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд». Кроме того, с их слов, на медицинский осмотр может прийти не врач, а ветеринар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022