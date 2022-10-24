На Украине допустили проведение массовой мобилизации

Украина может начать проведение массовой мобилизации в ответ на частичную мобилизацию в России. Об этом 24 октября сообщил «Стране.ua» источник в военных кругах.

По его словам, на Украине уже объявлена всеобщая мобилизация, однако ее проведение по сути еще не начиналось. Вооруженные силы Украины (ВСУ) формировались в основном из резерва и за счет добровольцев и территориальной обороны. У военных комиссаров также нет реальных списков мужчин, по которым можно проводить всеобщую мобилизацию.

«Если будет принято решение увеличить план по призыву, то очевидно, возникнет необходимость, по сути, впервые начинать массовую мобилизацию. Призывать сотни тысяч по повесткам. И тут в полный рост встает проблема, о которой я говорил выше, — отсутствие должного учета военнообязанных», — рассказал источник.

Он отметил, что раздача повесток на улице будет проходить для постановки мужчин на учет и затем, при необходимости, для мобилизации.

Ранее в этот день начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что ВСУ нуждаются в доукомплектовании. По его словам, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет в любом месте и в любое время суток.

Ранее, 15 августа, Верховная рада продлила военное положение на Украине еще на 90 дней — до 21 ноября. Соответствующее предложение несколькими днями ранее поступило в раду от президента Владимира Зеленского. До этого момента все мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны.

В начале августа сообщалось что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

При этом, как рассказали украинские военнопленные, киевские власти снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд». Кроме того, с их слов, на медицинский осмотр может прийти не врач, а ветеринар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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