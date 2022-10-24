Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в доукомплектовании. Об этом сообщил в понедельник, 24 октября, начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов.

«Существует необходимость в доукомплектовании. <...> Конечно, мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны. Мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», — сказал Максимов в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, сейчас мобилизация — на «высшей ступени», повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет в любом месте и в любое время суток.

«Нет запрета относительно места вручения повесток. Законом предусмотрено оповещение путем вручения повестки», — добавил он.

Ранее, 15 августа, Верховная рада продлила военное положение на Украине еще на 90 дней — до 21 ноября. Соответствующее предложение несколькими днями ранее поступило в раду от президента Владимира Зеленского. До этого момента все мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны.

В начале августа сообщалось что вооруженные силы Украины могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

При этом, как рассказали украинские военнопленные, киевские власти снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд». Кроме того, с их слов, на медицинский осмотр может прийти не врач, а ветеринар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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