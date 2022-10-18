Пленные боевики рассказали о мобилизации на Украине практически всех подряд

На Украине власти снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд». Об этом 18 октября «РИА Новости» рассказали украинские военнопленные.

Иван Ряхлицкий — 23-летний военный из Черкасской области — поделился, что раньше был не годен в армию по состоянию здоровья, однако после начала мобилизации ему сказали, что «с таким люди служат».

«Написали: здоров. И так — большинство», — рассказал он.

Военнопленный Николай Швец также сообщил, что медицинская комиссия не слушает жалобы призывников, если решение об их мобилизации уже принято. Швец рассказывает, что не знает ни одного случая, когда кого-нибудь признали негодным и отпустили. По его словам, максимум людям давали пару месяцев на лечение перед отправкой в войска.

Украинец Николай Дяченко из города Сумы рассказал журналистам, что на медицинский осмотр может прийти не врач, а ветеринар.

«Особо на это никто внимание не обращает. Им надо количество, а какие — хромой, кривой, горбатый — всё равно идут», — поделился он.

В начале июля пользователи Сети поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин уводят в военкомат. На кадрах можно заметить, как сотрудники в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военкомат.

В середине июня власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных в стране. Министр обороны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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