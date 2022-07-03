Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщила о планах Трампа объявить в июле об участии в выборах 2024 года
Армия
Российские военные уничтожили группировку диверсантов в лесу Донбасса
Общество
В России празднуют День ГИБДД МВД России
Экономика
Компаниям ФРГ посоветовали приобрести аварийные электрогенераторы из-за нехватки газа
Мир
В результате удара израильских F-16 по Тартусу пострадали два мирных жителя
Мир
Президент Узбекистана ввел в Каракалпакстане режим ЧП до 2 августа
Мир
Украинские боевики взорвали мэрию Лисичанска при отступлении
Мир
Байден направил в конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
В ФРГ выразили опасение нарушением баланса сил в случае вступления Украины в ЕС
Мир
Лукашенко заявил о перехвате ракет ВСУ в районе военных объектов Белоруссии
Мир
Власти Запорожья сообщили об обстреле грузового поезда из гранатомета
Сюжет:

Пользователи Сети поделились видео принудительной мобилизации на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи сети поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин уводят в военкомат.

«Что вы делаете? Почему мой муж должен защищать...», — слышны выкрики женщины на видео.

На кадрах можно заметить, как мужчины в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военкомат.

Ранее, 22 июня, в раду поступил законопроект, запрещающий мужчинам призывного возраста выезжать за границу на время действия военного положения. Предполагается, что круг лиц, которым будет сделано исключения, будет определяться законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Власти Украины 14 июня заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022