Пользователи Сети поделились видео принудительной мобилизации на Украине

Пользователи сети поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин уводят в военкомат.

«Что вы делаете? Почему мой муж должен защищать...», — слышны выкрики женщины на видео.

На кадрах можно заметить, как мужчины в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военкомат.

Ранее, 22 июня, в раду поступил законопроект, запрещающий мужчинам призывного возраста выезжать за границу на время действия военного положения. Предполагается, что круг лиц, которым будет сделано исключения, будет определяться законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Власти Украины 14 июня заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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