Накрыло волной: для чего Украине очередной этап мобилизации

На Украине началась очередная волна мобилизации. Сотрудники военкоматов устраивают облавы на мужчин в барах, ресторанах и даже на похоронах, хватают людей на улицах и в транспорте, развешивают объявления о призывы в подъездах и на фонарных столбах. Эксперты говорят, что таким образом Киев готовится к весеннему наступлению. «Известия» разбирались в происходящем.

Что известно о новом призыве

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Киевский национальный университет и фактически объявил о начале новой волны мобилизации. По его словам, перед командованием ВСУ поставлена задача сформировать резервы личного состава , «чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться». «Командующие на своих направлениях должны это делать и делают — формируют резервы и так далее. Если честно, я не совсем могу говорить, как проходят те или иные мобилизационные процессы. Но они есть, они должны быть, мы в них очень нуждаемся», — признался он.

Согласно ряду сообщений, министерство обороны Украины собирается поставить под ружье до 100 тыс. новобранцев. Интересно при этом, что украинские СМИ почти не упоминают о происходящем, зато масса информации публикуется в соцсетях. Городские паблики в режиме реального времени сообщают о том, каких мест мужчинам лучше избегать. «На улице 12 апреля шесть человек кошмарят мужчин, которые идут в промзону», «На остановке в Солоницевке час назад получил повестку», «В Дергачах тормозят всех. Если прописка местная, то выписывают», — пишут в специальном сообществе жители Харьковской области.

Фото: соцсети Принудительная мобилизация в Кировоградской области

В других каналах публикуют видео и фото облав. Так, в Ужгороде сотрудники военкоматов прервали вечеринку в местном баре. Во Львовской области нагрянули на похороны погибшего военнослужащего. «Хочу обратиться к военкомату Сколевского района: вы там вареников объелись или последние мозги пропили? Везут побратима с войны, а вы тормозите всю процессию и выдаете повестки! Чего вы хотите? Вам нужны погоны и награды? Так езжайте на ноль (фронт. — Ред.) и получите всё это, а то сейчас только позорите вооруженные силы», — рассказал возмущенный свидетель случившегося.

В той же Львовской области повестку вручили безрукому инвалиду . «У нас большинство медработников устроились за сало и полсвиньи, поэтому меня снова заставили пройти полный медосмотр», — пожаловался он. В Киеве сотрудники военкоматов ходят по квартирам. Если двери не открывают, то повестки кидают в почтовые ящики или клеят на входную дверь. К раздаче повесток привлекают также консьержей и дворников.

Фото: соцсети

По другим свидетельствам, мужчин не только оповещают о призыве, но сразу отвозят в военкоматы . В Одессе люди в камуфляже схватили, повалили, а потом затолкали в микроавтобус мужчину в штатском. В Кировоградской области двое с автоматами за плечами заломали неизвестному руки. «Он что, преступник? Что вы его ловите? Отпустите!» — кричит женщина, стоящая рядом. Еще одного мужчину отвезли в военкомат прямо с рабочего места; у девушки, которая снимала происходящее, пытались выбить телефон.

Для чего нужна мобилизация

Причин нынешней волны мобилизации две. Первая — большие потери ВСУ в зоне боевых действий . Точных цифр Киев не называет, но данные всё равно периодически появляются в прессе. В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала СВО украинская армия потеряла более 100 тыс. военнослужащих. С тех пор в Донбассе не утихали ожесточенные бои, особенно в районе Соледара и Бахмута (Артемовска), считается, что именно в этих столкновениях Киев израсходовал резервы, которые копил для зимнего наступления.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии сообщает, что каждый день ВСУ теряют трехзначное число военнослужащих. Общие потери ВСУ к концу января составили 140–150 тыс. человек, примерно столько же получили тяжелые ранения. Такую оценку, в частности, дал представитель 2-й бригады Нацгвардии Украины Руслан Дребот.

Накрыло волной Солдаты ВФУ Фото: AP Photo/LIBKOS

На местах также сообщают о больших потерях ВСУ. В поселке Новый Ярычев во Львовской области журналистам американского издания The Washington Post рассказали, что на фронт отправились 600 местных жителей. «Каждый день из Бахмута привозят новых погибших. Молодые люди умирают, очень молодые. Это самое тяжелое, среди них много моих знакомых », — рассказала директор местной школы Оксана Сервило.

Вторая причина мобилизации — подготовка весеннего наступления. Один из обсуждаемых вариантов — удары в направлении Мелитополя и Бердянска с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Для этого, понятно, нужны новые силы. Известно, например, что с помощью мобилизованных на основе 47-го штурмового полка на Украине формируют новую бригаду. Подготовка соединения ведется на Украине и в Европе, военнослужащих учат обращаться с западным оружием. «Наша бригада сформировалась как бригада прорыва. Деталей мы не раскрываем, но сценарий нашего применения исходит из главного слова — «прорыв», — говорит сержант Валерий Маркус.

Накрыло волной Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Другие украинские подразделения также обучаются на полигонах в Великобритании, Германии, Чехии, Испании. Формируются полноценные бригады и батальоны, задействуется техника НАТО. О грядущем наступлении сообщают и официальные лица. Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорит, что весной боевые действия активизируются по всей линии фронта, ВСУ постараются выйти на границы Украины 1991 года (то есть занять и Крым с Донбассом) . «Я обещаю, что теперь [военный конфликт] не затянется надолго и каждый налогоплательщик в США увидит, куда ушел каждый цент», — сказал он.

Что говорят эксперты

Специалисты считают, что украинское командование пытается поднять численность ВСУ.

— Сейчас на линии фронта с украинской стороны постоянно находится 350 тыс. человек, хотят увеличить это число до 450 тыс. Часть мобилизованных бросают в бой без подготовки, затыкают ими дыры на самых тяжелых участках фронта. Это фактически пушечное мясо, людей отправляют на убой. Другую часть обучают, чтобы сделать из них боеспособные части , — отмечает в беседе с «Известиями» замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Он добавляет, что Украина близка к исчерпанию мобилизационного потенциала.

— Мы видим, что ловят подростков, инвалидов, пенсионеров. Мотивация низкая, поток добровольцев иссяк, военкоматы вынуждены призывать силой и хитростью , — говорит собеседник.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин полагает, что на Украине реагируют на частичную мобилизацию, которая прошла в РФ.

Накрыло волной Солдат ВФУ Фото: AP Photo/Libkos

— В России призвали 300 тыс. человек, 150 тыс. уже отправились в зону боевых действий, еще 150 тыс. продолжают подготовку. Плюс российское руководство встряхнуло военно-промышленный комплекс, наращивает производство на оборонных предприятиях. Кроме того, российские войска активизировались в зоне боевого соприкосновения на линии от Соледара до Угледара, — перечислил собеседник.