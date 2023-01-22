Под ружье: Литва хочет увеличить количество призывников

Власти Литвы ищут способы увеличить потенциальную численность своей армии. Однако воинская служба не пользуется в стране особой популярностью. Поэтому официальный Вильнюс предлагает уменьшить срок службы и увеличить количество призывников. Подробности — в материале «Известий».

План военной реформы

В Литве наступило время очередного призыва в вооруженные силы. Сразу после нового года в литовском министерстве обороны сообщили, что в очередной раз запустят компьютерную лотерею, при помощи которой будут отобраны 3828 человек. Процедура отбора находится под контролем министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, призывной комиссии и собственно армии.

Некоторые из вытянувших жребий отправятся служить в драгунский батальон имени великого литовского князя Бутигейдиса, дислоцированный в Клайпеде. Часть же в начале марта вступит в ряды батальона имени великой княгини Бируте, находящийся в Алитусе. Данная процедура повторяется из года в год. В минобороны не преминули напомнить, что потенциальных призывников в Литве гораздо больше, чем позволяют в настоящее время имеющиеся в его распоряжении финансовые и инфраструктурные возможности. Именно поэтому отбор новобранцев производится с помощью компьютерной программы. В минобороны подчеркивают, что призыв в Литве касается юношей с 18 до 23 лет. «Определяю: общее количество призывников, подлежащих призыву на обязательную начальную военную службу в 2023 году, составляет 4038 человек», — говорится в подписанном недавно приказе министра обороны Литвы Анушаускаса.

Под ружье Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Время срочной военной службы в Литве составляет в настоящее время девять месяцев. Однако на днях Арвидас Анушаускас сообщил о планируемой реорганизации системы. Предлагается сократить срок военной службы по призыву до полугода. Зато количество самих призывников будет увеличено. «Реорганизация позволит увеличить число призывников в 2027 году с нынешних 3,8 тыс. до 5 тыс.», — заявил Анушаускас во время своей январской пресс-конференции. По его словам, половина литовских призывников, отбывших полугодовую службу, будет направлена в запас, а вторая половина продолжит служить еще три месяца — но уже строго на добровольной основе.

Планируется, что добровольцы, отслужившие все девять месяцев, получат квалификацию офицеров младшего звена и военных специалистов разного профиля. В течение последних трех месяцев своей службы они будут получать жалованье профессионального военнослужащего. В ходе реализации подготовленного плана военной реформы также планируется ввести трехмесячный призыв на военную службу для молодых людей, которые получили высшее образование.

Кнутом и пряником

Другая предлагаемая молодым литовцам альтернатива — вступать в ряды Добровольческих сил национальной обороны (так называются местные органы территориальной обороны). По словам Анушаускаса, цель преобразований в срочной службе заключается в увеличении численности активного резерва к 2030 году. Хотя многие литовские военные чиновники рассматривают всё это как полумеры. Поэтому в прошлом году министерство обороны Литвы оценило возможность введения в стране всеобщей воинской обязанности.

Под ружье Фото: Global Look Press/Xinhua/Alfredas Pliadis

Литовский генералитет уже давно рассуждает о необходимости наращивания воинского резерва — и предложил правительству два возможных варианта увеличения числа военных резервистов. В соответствии с первым из них предлагалось ввести ежегодный призыв по 6100 молодых людей 18−19 лет. Второй вариант — призывать по 11 900 молодых людей и девушек 18−19 лет. Также предполагалось упразднить временное освобождение студентов от воинской обязанности. Предлагалось увеличить расходы на призывников до ежегодных €415 млн. В соответствии с этим планом на подготовку и расширение инфраструктуры для всеобщего призыва потребовалось бы не меньше шести-восьми лет.

В министерстве обороны предлагали начать дискуссию и о возможности введения всеобщего воинского призыва. «Решение ввести всеобщую воинскую обязанность можно отнести к числу амбициозных проектов, который потребует от жителей, государства и бизнеса тщательной подготовки к осуществлению масштабных перемен — не только в системе обороны, но и в других сферах. Вместе с тем потребуется ответственно оценить перемены, расходы и риски, связанные с такими изменениями», — подчеркивало министерство.

Однако, как показали последующие события, официальный Вильнюс выбрал более щадящий вариант — количество призываемых увеличить незначительно и подсластить эту пилюлю снижением срока службы. Почему так? А всё дело в том, что литовская армия научена горьким опытом — призванный юноша, не желающий служить, с легкостью может скрыться за границей. Литва — лишь небольшая часть Евросоюза, где нет внутренних границ, и уехать из одной страны в другую там несложно.

Под ружье Фото: Getty Images/Oleg Nikishin

Литовских военачальников давно уже тревожит большое количество молодых людей, не желающих идти в армию. Впервые литовская армия столкнулась с этим уже в 2015 году, когда в стране ввели частичный воинский призыв. Министерство обороны Литвы тогда сообщило, что только 8% всех призывников в стране откликнулось на поступившие к ним повестки, предписывающие явиться в военкоматы. Через год на это обратил внимание и бывший глава правительства Литовской Республики Альгирдас Буткявичюс. «Когда начался призыв в армию Литвы, число эмигрирующих сильно увеличилось. Я считаю, что это очень сильно повлияло на молодежь. Некоторые решили, что определенный период времени лучше проработать за рубежом», — отметил тогда Буткявичюс.

Как правило, обычно литовский суд назначает уклонистам штраф в размере около €1000. Но и после этого молодые люди от службы не освобождаются. Если юноша, уплатив штраф, всё равно не явился на службу, ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до трех лет. Впрочем, государство пытается здесь действовать не только кнутом, но и пряником. Предусмотрены и поощряющие меры для отслуживших, например, льготный подоходный налог, взимаемые с граждан, не пренебрегших воинским долгом. Исключения же по призыву делаются для инвалидов, молодых людей с судимостью, а также по семейным обстоятельствам и в случаях, если военная служба «может нанести вред призывнику, членам его семьи или имуществу».

«Почему не служат дети элиты?»

Однако, судя по имеющейся информации, принимаемые властями меры должного воздействия на потенциальных призывников не оказывают. В 2021 году в Литве возбудили рекордное количество уголовных дел такого рода — 118. «Чаще всего отговоркой в подобных случаях служат финансовые обязательства, работа, нежелание утратить квалификацию. Часто звучит и фраза: «не хочу служить, и всё». Они знают, что попали в списки, получили информацию по почте, по электронной почте, но всё равно не приходят», — отмечают в литовской армии.

Под ружье Фото: Global Look Press/Digital/marine_corps

Как уже указывалось выше, нередко риск отслужить в армии превращает литовца в гастарбайтера. Бывают и обратные ситуации — иногда в числе тех, кто не желает служить, оказываются ранее уехавшие трудовые эмигранты. Получив повестку, они уже точно не собираются возвращаться в Литву. Дело доходит до курьезов — например, в 2020 году за неявку в военкомат в Литве арестовали юношу с синдромом Дауна.

Так или иначе, литовские власти вынуждены идти на смягчения и послабления. Одно из них приняли в 2019 году. До этого года призыву подлежали юноши в возрасте от 19 до 26 лет, но потом этот возраст снизили до 23 лет. Теперь вот хотят снизить сам срок службы до полугода. С 1 января 2023 года солдаты, добровольно выбравшие военную службу и хорошо ее выполнявшие, имеют возможность получить пособие в размере более €3900. Создается впечатление, что правящие всеми силами стараются заманить в армию хоть кого-то.

Тем не менее многих литовцев возмущает то, что детей правящей элиты, зачастую проживающих за рубежом, нет в рядах призывников. «На военную службу должны быть призваны и детишки Рамунаса Карбаускиса (глава оппозиционной партии Союз крестьян и «зеленых» Литвы. — Ред.) и Габриэлюса Ландсбергиса (литовский министр иностранных дел. — Ред.). Но детишки не в Литве, нашей Родине. Оба за Атлантическим океаном. Один в Канаде, другой в США. Учатся и Родину любят на расстоянии. Родители позаботились. У них есть такие возможности», — ядовито отмечает публицист Алгис Янушка.

Под ружье Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher