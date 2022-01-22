Чужие долги: литовцы всё чаще уклоняются от армейской службы

С каждым годом в Литве растет число молодых людей, уклоняющихся от службы в армии. Литовцы призывного возраста идут на самые разные уловки, лишь бы не отдавать долг родине. Не пугает даже перспектива уголовного преследования. Почему жители столь воинственного государства не желают идти служить, разбирались «Известия».

Солдаты спали в туалетах

В 2021 году в Литве возбудили в отношении уклоняющихся от армии 118 уголовных дел. «Чаще всего отговоркой в подобных случаях служат финансовые обязательства, работа, нежелание утратить квалификацию. Часто звучит фраза «не хочу служить, и всё». Они знают, что попали в списки, получили информацию по почте, по электронной почте, но всё равно не приходят », — пояснила представитель ВС Литвы Грета Шаевайте.

В 2008 году литовская армия стала профессиональной, но в 2015-м вернулась на призывную основу. Это решение сопровождалось интенсивной пропагандистской накачкой. Литовские СМИ пугают читателей то российскими и белорусскими «диверсантами», то скорым вторжением «агрессоров с востока». Это служит идеологическим обоснованием наращивания военной мощи страны. Любопытно, что сам Вильнюс еще недавно открыто высказывал притязания на территорию России . Очевидно, как принято писать в соцсетях, «это другое, вы не понимаете».

Чужие долги Фото: REUTERS/Janis Laizans

Как бы то ни было, с 2015 года в армию на девять месяцев берут молодых парней в возрасте от 19 до 26 лет — примерно 3,8 тыс. человек, которых определяют путем лотереи. Депутатам, представителям некоторых категорий госслужащих, родителям-одиночкам с малолетними детьми и непригодным по состоянию здоровья воинская служба не грозит. Однако и те, кто подходит под требуемые параметры, к удивлению литовских властей, не проявляют должного энтузиазма.

В том же 2015 году главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас-Витаутас Жукас торжественно пообещал «создать хорошие условия, чтобы служба оказалась содержательной, хоть требующей усилий, но всем по плечу». Однако практически сразу после этого заявления разразилось несколько скандалов. Так, в январе 2015-го новобранцы, находившиеся на учениях близ города Пабраде, пожаловались в СМИ на невыносимые условия службы. «Нам холодно, мы дрожим и не знаем, что делать. Начальство на наши просьбы не обращает внимания. Мы ночуем либо в умывальных комнатах, либо в туалетах, которые воняют », — жаловались защитники литовской независимости. К посланию прилагалась фотография давно нетопленой печи.

Цепкие лапы родины

Буквально через месяц там же, на полигоне в Пабраде, случилось новое ЧП: 40 призывников пожаловались на сильные боли в желудке и недомогание. Причину так и не выявили, но, судя по всему, виною оказалась недоброкачественная пища. К тому же литовские солдаты публично обратили внимание, что их питание куда хуже, чем у находящихся в стране американских военных. Проходившие срочную службу сообщали, что литовцев и американцев кормят разными продуктами и даже в разных концах столовой. Писала литовская пресса и о том, что новобранцы вынуждены жить в палатках без днища и подвергаются атакам со стороны энцефалитных клещей.

Чужие долги Фото: Global Look Press/Lukas Balandis

Подобная информация, разумеется, мало вдохновляла молодых литовцев к готовности впрячься в армейскую лямку. Но основная проблема даже не в тяготах военной службы. Литва переживает тяжелейший демографический кризис. С момента выхода из СССР крошечная страна лишилась миллиона человек. Одна из основных причин — массовая миграция в страны Западной Европы, привлекающие литовцев своими куда более высокими зарплатами. Естественно, в авангарде трудовой эмиграции оказались самые молодые и активные. Легко представить раздражение молодого литовца, который успешно трудится сантехником или электриком где-нибудь в Ирландии или Великобритании, когда к нему на электронную почту приходит письмо с требованием всё бросить, срочно возвращаться на родину и идти в армию. Неудивительно, что многие пытаются игнорировать подобные «письма счастья».

В Литве уголовное дело за уклонение от службы в армии заводят не сразу — сначала призывника, если он не является на медкомиссию или на место службы, дважды наказывают в административном порядке и лишь потом дело передают в суд. Как правило, суд назначает уклонистам штраф в размере около €1000, но самые упрямые могут получить и до трех лет тюрьмы. По данным литовского минобороны, в 2016-м в стране в административном порядке наказали 270 недобросовестных призывников, в 2017 году — 5500, в 2018-м — 7400 человек. Из них, согласно статистике, 20% проживают в Литве, еще чуть более 60% — за рубежом. По некоторым данным, именно введение в Литве призыва ускорило отток молодежи из страны.

Охота на уклонистов

Литовская пресса много пишет про уклонистов. Например, 24-летний Марюс Х. стал фигурантом уголовного дела, после того как уехал работать в Бельгию. Повестки из военкомата за него получали родители, а сам он на службу не явился. На первый раз ему выписали штраф в €15. После второй неявки в военкомат Марюс оплатил уже €100. Когда он не явился в третий раз, было начато расследование и молодого человека вызвали на допрос в правоохранительные органы. Приехав из Брюсселя, он в беседе со следователем свалил вину на родителей, которые, по его словам, ничего ему не сообщали о приходящих повестках. Они также оплачивали штрафы из денег, которые он высылал. Суд назначил Марюсу новый штраф — в размере €800 . Но служить упорный литовец всё равно не пошел и уехал обратно в Бельгию. «Я точно не пойду служить в литовскую армию, у меня есть хорошо оплачиваемая работа в Бельгии», — заявил молодой человек.

Чужие долги Фото: Global Look Press/Alfredas Pliadis

Случаются и трагикомические происшествия. Летом 2020 года литовская полиция арестовала за уклонение от службы 21-летнего юношу, страдающего синдромом Дауна. Каролис мирно жил со своей матерью Рутой в Великобритании — а когда они прилетели на родину, молодого человека арестовали. Когда эта ситуация стала достоянием общественности, министр обороны Раймундас Кароблис признал, что «в Литве ни в каких базах данных нет информации о состоянии здоровья». В итоге ничего не понимающего Каролиса отправили на медкомиссию, которая всё же освободила его и от обязанности служить, и из-под ареста.