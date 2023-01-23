Реклама
Прямой эфир
Общество
В России возбудили 763 уголовных дела из-за нарушения трудовых прав
Мир
Около 80 тыс. россиян посетили Мексику в 2022 году
Общество
Метеоролог предупредил о сильных снегопадах в Москве в конце месяца
Мир
Украинские СМИ сообщили о подготовке кадровых изменений из-за коррупции
Общество
Прокуратура вынесла 7 тыс. предостережений с целью не допустить завышения цен
Мир
Франция и Германия решили ответить на американский закон об инфляции
Происшествия
Белгородский губернатор заявил о срабатывании системы ПВО в регионе
Мир
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Германия не будет препятствовать поставкам Польши танков Leopard Киеву
Армия
Рогов заявил о переходе двух офицеров ВСУ на сторону России
Мир
В США предложили привязать уровень госдолга к доле от ВПП
Мир
Париж и Берлин проведут в Литве и Румынии учения франко-германской бригады
Сюжет:

Зеленский распорядился о создании резервов личного состава

Президент Украины Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава
0
Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский поручил командованию вооруженных сил страны сформировать резервы личного состава. Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье, 22 января.

Армия уклонения: как на Украине спасаются от новой мобилизации
Призывники бегут за границу и скрываются в Карпатах

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы», — отметил он во время выступления в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Накануне газета The Washington Post привела заявления очевидцев о многочисленных смертях жителей Западной Украины на фронте. Так, по словам главы администрации поселка Новый Ярычев Львовской области Петра Соколовского, в боевых действиях участвуют около 600 человек из поселка, многие из которых погибли.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация. Согласно имеющейся информации, запорожцев блокируют на автодорогах, вручают повестку и отправляют на фронт.

До этого, 9 января, в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Кроме того, 24 декабря экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан из-за огромных потерь. По его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023