Президент Украины Владимир Зеленский поручил командованию вооруженных сил страны сформировать резервы личного состава. Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье, 22 января.

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы», — отметил он во время выступления в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Накануне газета The Washington Post привела заявления очевидцев о многочисленных смертях жителей Западной Украины на фронте. Так, по словам главы администрации поселка Новый Ярычев Львовской области Петра Соколовского, в боевых действиях участвуют около 600 человек из поселка, многие из которых погибли.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация. Согласно имеющейся информации, запорожцев блокируют на автодорогах, вручают повестку и отправляют на фронт.

До этого, 9 января, в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Кроме того, 24 декабря экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан из-за огромных потерь. По его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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