На подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация. Об этом 18 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

«Массовые облавы и насильственная мобилизация сейчас идет полным ходом. <...> У них (ВСУ. — Ред.) немало сил по-прежнему. Надо понимать, что на передовую непосредственно выгнаны запорожцы — те люди, кого силой затянули в тероборону», — сказал он.

По его словам, боевые группы военных, полицейских «блокируют едущих за рулем запорожцев непосредственно на дороге, вручают им повестку, вытаскивают из автомобиля и отправляют на фронт». Рогов также рассказал о случае, когда отец привел ребенка в больницу, а на него «надели наручники и отправили воевать» на юг Запорожской области, который находится под контролем Киева.

Ранее, 9 января, в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

31 декабря представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что утвержден новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране.

Как отметил политик, в рамках новых правил предусматривается ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами и компаниями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

30 декабря украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны. В ведомстве не сообщили, скольким мужчинам в конечном счете удалось незаконно покинуть страну.

До этого, 24 декабря, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Полковник отметил, что, по его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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