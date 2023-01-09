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На Украине рассказали о вручении повесток на улицах

Украинцев ловят на улицах, чтобы вручить повестки
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Фото: соцсети
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На Украине продолжают вручать повестки мужчинам призывного возраста в людных местах. В Сети появились новые видео, на которых запечатлено, как документ вручают прямо на улице, такие кадры в соцсетях публикуют призывники из разных городов.

В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обходится без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

Армия уклонения: как на Украине спасаются от новой мобилизации
Призывники бегут за границу и скрываются в Карпатах

Ранее ряд украинских СМИ сообщил об участившихся случаях раздачи повесток в людных местах. Также отмечалось, что мужчины из-за мобилизации сбегают с Украины за границу с помощью поддельных документов и нелегальных способов. Некоторые проходят границу через горы или преодолевают реки вплавь.

Минобороны Украины в свою очередь признало раздачу повесток в людных местах. Как сообщал в конце декабря украинский «24 канал» со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования сухопутных войск Украины Романа Горбача, сотрудникам военкоматов приходится раздавать повестки на улицах и в торговых центрах, так как при визите на дом им не открывают двери. При этом Горбач заверил, что массовая раздача повесток проводится с целью уточнения данных о призывниках.

В том же месяце,14 декабря, заместитель министра обороны страны Анна Маляр допустила, что на Украине пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины (ВСУ) возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

До этого, 16 ноября, украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлено до 19 февраля 2023 года. Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось каждый месяц.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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