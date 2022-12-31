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Украинский кабмин утвердил новый порядок военного учета призывников

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране. Об этом 31 декабря сообщает представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, его слова приводит издание УНН.

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«Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов», — указано в сообщении.

Как отметил политик, в рамках новых правил предусматривается ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами и компаниями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

Представитель правительства также сообщил, что утвержденный порядок учета улучшает некоторые отдельные аспекты взаимодействия территориальных центров комплектования и соцподдержки с госорганами и компаниями по вопросам организации и ведения военного учета.

Ранее, 30 декабря, украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны. В ведомстве не сообщили, скольким мужчинам в конечном счете удалось незаконно покинуть страну.

До этого, 24 декабря, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Полковник отметил, что, по его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

22 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что, по данным разведки, власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В ноябре срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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